Apple lanzó "iPhone Pocket", un insólito bolso para llevar el celular: el excéntrico costo

El nuevo accesorio, creado junto al estudio japonés Issey Miyake, combina diseño, color y lujo. El “bolsillo” premium para iPhone solo estará disponible en edición limitada en siete países.

Hoy 09:30

Al Apple iPhone Pocket, recién anunciado por la compañía californiana, le caben varios adjetivos: colorido y elástico, además de rarísimo y costoso. Sin dudas, es uno de los productos más sorprendentes que la firma de la manzana mordida sumó a su catálogo, este año. Y aquellos que quieran uno para llevar su teléfono, deberán pagar cifras que equivalen a más de 300.000 pesos, al cambio actual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

¿Qué es el iPhone Pocket que lanzó Apple?

Técnicamente, se trata de un bolso para trasladar el iPhone. Según explicó Apple, es una confección en una sola pieza tejida que recrea un bolsillo, de allí su denominación en inglés. Otro detalle: se trata de un accesorio premium, creado por la empresa estadounidense en colaboración con el estudio de diseño Issey Miyake, cuyo nombre aparece estampado en la etiqueta.

Este gran y colorido bolsillo permite ver la pantalla del teléfono, sin necesidad de sacarlo de su abrigo.

Breve repaso de la relación de Apple con Issey Miyake

Aquellos que no son aficionados al diseño, acaso no sepan quién es Issey Miyake. Fallecido en el 2022, el japonés ganó un espacio destacado en ese mundillo y, además, fue famoso por haber creado las poleras que habitualmente vestía Steve Jobs, el famoso cofundador de Apple.

El vínculo entre Jobs e Isake fue revelado en la biografía del empresario, escrita por Walter Isaacson.

Además de la icónica polera negra de Jobs, las crónicas cuentan que el gurú tecnológico quiso que Miyake diseñe un uniforme para los empleados de Apple, colaboración que jamás pudo concretarse.

Durante una visita a las instalaciones de Sony en Japón, Jobs quedó encantado con los uniformes que usaban los trabajadores y supo que Miyake los había diseñado. “Así que llamé a Issey y le pedí que cree un chaleco para Apple. Volví con algunas muestras y les dije a todos que sería genial si todos usáramos esos chalecos. ¡Cómo me abuchearon! A todos les disgustó la idea”, reveló Steve.

El Apple iPhone Pocket es un accesorio caro

Siguiendo el repaso de 9to5Mac, esta novedad es una versión de alta gama de la correa cruzada que ya se ofrecía para llevar el iPhone.