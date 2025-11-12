Banda Z presentará “Una vuelta por los 80” en el Cine Teatro Renzi

El show será el sábado 15 de noviembre a las 22:00 y propone un viaje musical por los grandes clásicos del rock nacional de los años 80.

La reconocida Banda Z se presentará el próximo sábado 15 de noviembre a las 22:00 en el Cine Teatro Renzi, con su espectáculo “Una vuelta por los 80”, una propuesta que invita al público a revivir los grandes éxitos del rock nacional de aquella inolvidable década.

El grupo está integrado por Gustavo Pavón en voz, Benjamín Elean en guitarra y coros, Ignacio Salvatierra en bajo y coros, y Pipi Agüero en batería. Durante la noche, interpretarán canciones de artistas icónicos como Miguel Mateos, Enanitos Verdes y Fito Páez, entre otros referentes de los 80.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Cine Teatro Renzi o reservarse al WhatsApp 3856 220737.

