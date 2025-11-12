Con una importante propuesta artística se realizará la primera edición del “Festival Canto del Coyuyo”

El evento, que combina música en vivo, poesía, arte visual, feria artesanal y sabores locales será el viernes 21 de noviembre, desde las 19 horas, en ruta 9 y calle Los Ruiseñores, en El Zanjón.

Hoy 19:49

El próximo viernes 21 de noviembre, desde las 19 horas, el monte y el río se unirán en una misma voz en el Festival Canto del Coyuyo – Primera Edición, un encuentro que celebra el diálogo entre el Norte y el Litoral argentino, dos regiones con una profunda raíz cultural y musical. El evento tendrá lugar en Palos Borrachos (Ruta 9 y Los Ruiseñores, El Zanjón), con una propuesta que combina música en vivo, poesía, arte visual, feria artesanal y sabores locales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo el lema “Encuentro Litoral Norteño”, el festival busca poner en diálogo las memorias, los ritmos y las identidades de ambos territorios: “El Norte y el Litoral se encuentran como dos memorias que cantan. Suena el bombo y respira el río. Somos la voz de dos regiones que sueñan juntas, celebrando la belleza de ser parte del mismo pulso”, expresaron desde la organización.

El escenario recibirá a destacados artistas como, “Los Hermanos Villagra”, referentes del folclore santiagueño con una trayectoria que combina raíz tradicional y nuevas búsquedas sonoras; Lore Moyano, multiinstrumentista con su propuesta que mezcla lo ancestral con lo contemporáneo; “Garupá”, banda litoraleña que trae la fuerza del chamamé contemporáneo con arreglos frescos y un espíritu festivo.

Asimismo, actuarán Witral, proyecto que fusiona la musicalidad santiagueña y del litoral santafesino, donde se conjugan acentos, ritmos y tradiciones. La gran noche tendrá un cierre a puro ritmo con Son del Mate de la vecina provincia de Tucumán, grupo que recorre la música afro latinoamericana, con un estilo alegre, danzante y profundamente identitario.

Además, el festival contará con intervenciones de poesía a cargo de Juan Santiago Avendaño y Lourdes Medina, e intervenciones visuales de Pablo Cano, Fer Catalfamo y Marcelo Hoyos, quienes transformarán el espacio con proyecciones y arte en vivo.

La musicalización estará a cargo de Alichu Gogna, que se destaca por su fusión de sonidos electrónicos con ritmos tradicionales, generando paisajes sonoros que invitan al movimiento y la conexión con la naturaleza.

Será una noche imperdible para disfrutar de lo mejor de la música, el arte, feria y la cultura regional. Las entradas ya están disponibles haciendo click aquí.