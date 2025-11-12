Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 NOV 2025 | 19º
X
Locales

Con una importante propuesta artística se realizará la primera edición del “Festival Canto del Coyuyo”

El evento, que combina música en vivo, poesía, arte visual, feria artesanal y sabores locales será el viernes 21 de noviembre, desde las 19 horas, en ruta 9 y calle Los Ruiseñores, en El Zanjón.

Hoy 19:49

El próximo viernes 21 de noviembre, desde las 19 horas, el monte y el río se unirán en una misma voz en el Festival Canto del Coyuyo Primera Edición, un encuentro que celebra el diálogo entre el Norte y el Litoral argentino, dos regiones con una profunda raíz cultural y musical. El evento tendrá lugar en Palos Borrachos (Ruta 9 y Los Ruiseñores, El Zanjón), con una propuesta que combina música en vivo, poesía, arte visual, feria artesanal y sabores locales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo el lema “Encuentro Litoral Norteño”, el festival busca poner en diálogo las memorias, los ritmos y las identidades de ambos territorios: “El Norte y el Litoral se encuentran como dos memorias que cantan. Suena el bombo y respira el río. Somos la voz de dos regiones que sueñan juntas, celebrando la belleza de ser parte del mismo pulso”, expresaron desde la organización.

El escenario recibirá a destacados artistas como, “Los Hermanos Villagra”, referentes del folclore santiagueño con una trayectoria que combina raíz tradicional y nuevas búsquedas sonoras; Lore Moyano, multiinstrumentista con su propuesta que mezcla lo ancestral con lo contemporáneo; “Garupá”, banda litoraleña que trae la fuerza del chamamé contemporáneo con arreglos frescos y un espíritu festivo.

Asimismo, actuarán Witral, proyecto que fusiona la musicalidad santiagueña y del litoral santafesino, donde se conjugan acentos, ritmos y tradiciones. La gran noche tendrá un cierre a puro ritmo con Son del Mate de la vecina provincia de Tucumán, grupo que recorre la música afro latinoamericana, con un estilo alegre, danzante y profundamente identitario.

Además, el festival contará con intervenciones de poesía a cargo de Juan Santiago Avendaño y Lourdes Medina, e intervenciones visuales de Pablo Cano, Fer Catalfamo y Marcelo Hoyos, quienes transformarán el espacio con proyecciones y arte en vivo.

La musicalización estará a cargo de Alichu Gogna, que se destaca por su fusión de sonidos electrónicos con ritmos tradicionales, generando paisajes sonoros que invitan al movimiento y la conexión con la naturaleza.

Será una noche imperdible para disfrutar de lo mejor de la música, el arte, feria y la cultura regional. Las entradas ya están disponibles haciendo click aquí.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Desgarrador testimonio de la tía de Emilse Camila Barrera: "Era sometida por un círculo de prostitución"
  2. 2. Una familia perdió todo en el incendio de su precaria vivienda en Los Juríes
  3. 3. El Banco Santiago del Estero inaugura un moderno edificio de cajeros automáticos en La Banda
  4. 4. El tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Santiago del Estero: inestable y con 25ºC de máxima
  5. 5. Tomás Figueroa y Víctor Paz debatieron sobre la reforma laboral en Libertad de Opinión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT