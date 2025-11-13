Crítica de "Subsuelo"

El director de "La consagración de la primavera" nominado en 10 ocasiones a los Premios Goya adapta la novela de Fernando Luján sobre dos mellizos que nos llevan, sin tregua, hacia una historia enfermiza, llena de saltos en el tiempo y de escenas de una casi muda y calmada violencia.

Por Pere Vall

Para Fotogramas

Pocos cineastas españoles actuales tan apasionantes como Fernando Franco (nominado 10 veces a los Premios Goya y ganador del preciado cabezón en la categoría de Mejor Dirección Novel por 'La herida'): cada uno de sus films es una suma de autoxigencia, de reto al espectador y de viaje al lado oscuro (o incómodo) de sus personajes. Y con la posibilidad de que, al final del trayecto, estos no encuentren la luz. Al autor de 'Morir' o 'La consagración de la primavera' le interesan los tabúes y los conflictos sentimentales, familiares o incluso sexuales, explicados de una manera diferente. Incluso, por qué no, en forma de thriller, como esta adaptación de la novela de Fernando Luján.

El hecho de haber escogido a una actriz y un actor poco conocidos para interpretar a los atormentados mellizos añade un aliciente extra a este film que empieza con un largo plano secuencia que nos conduce, sin tregua, hacia una historia enfermiza, llena de saltos en el tiempo y de escenas de una casi muda y calmada violencia.

Un film que atrapa y, a menudo, deja sin respiración, y que no tiene miedo a aventurarse, y aventurarnos, en terrenos espinosos, mortales, turbios y dolorosos.

Para quienes agradezcan las miradas duras y exigentes a temas tabú.