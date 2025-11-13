Donald Trump firmó la ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia de EE.UU.

Después de la aprobación en el Senado, la Cámara de Representantes del Congresovotó de forma positiva.

Hoy 08:49

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer miércoles la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar", declaró el líder de la Casa Blanca en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara baja -el Senado lo había adelantado el lunes- por 222 a 209, con seis demócratas votando a favor y dos republicanos, en contra.

"Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no debe olvidar esto", declaró el mandatario y calificó como "una extorsión" demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

El shutdown se prolongó por 43 días tras desacuerdos entre republicanos y demócratas y afectó el pago de salarios y los vuelos dentro del país, entre otras consecuencias.

"La historia nos recuerda que los cierres gubernamentales nunca cambian el resultado, solo el costo que paga el pueblo estadounidense", declaró el representante Tom Cole, republicano de Oklahoma y presidente del Comité de Asignaciones. "Durante los últimos 43 días, los hechos no cambiaron, los votos necesarios no cambiaron y el camino a seguir no se modificó".

El bloque duro de los demócratas criticó la medida aprobada porque deja afuera la extensión de los subsidios federales de atención médica del Obamacare que expiran a fin de año.

Por su parte, la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, aseguró que la Administración Trump actuó con "crueldad" contra el pueblo estadounidense durante el cierre al intentar detener la financiación federal completa para los cupones de alimentos de los cuales dependen unos 42 millones de pobladores.

La medida que la Cámara aprobó este miércoles incluye un paquete de gastos que financiaría al Gobierno hasta enero, así como tres proyectos de ley de gastos separados para cubrir programas relacionados con la agricultura, la construcción militar, los veteranos y las agencias legislativas durante la mayor parte de 2026.

Además, medios estadounidenses reportaron que los republicanos agregaron "sigilosamente" una cláusula que permitirá a los oficialistas demandar al Gobierno por al menos medio millón de dólares por haber sido investigados por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El paquete incluye una disposición que revertiría los despidos de trabajadores federales realizados durante el cierre y garantizaría el pago retroactivo para aquellos que han sido suspendidos.

Distintas agencias federales pidieron a sus trabajadores anticipadamente que este jueves retomen sus puestos de trabajo ya que posterior a la firma de Trump esta noche la vigencia del cierre habrá culminado.