Corte y desvío de tránsito en avenida Núñez del Prado por obras de reparación

Los trabajos de reparación de losas de hormigón obligarán a un corte total en el sentido norte y desvíos provisorios por calles alternativas. Se recomienda circular con precaución durante la semana que duren las obras.

Hoy 10:27

Debido a tareas de reparación de losas de hormigón, el Consejo de Vialidad Provincial informó que la empresa Mijovi SRL realizará un desvío de tránsito sobre la avenida Núñez del Prado, entre Arenales y Lyhones, con corte total en el sentido norte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el período de obras, los conductores que circulen hacia el norte deberán tomar calle Arenales, continuar por La Plata y luego por avenida Lugones, retomando Núñez del Prado en la rotonda frente al Estadio Único Madre de Ciudades.

En sentido sur, el tránsito permanecerá habilitado pero se recomienda circular con precaución, ya que se deberá realizar un zigzag en la bajada y subida del viaducto de acceso al estadio por calle Roca.

El tiempo estimado de los trabajos es de una semana, con corte vigente desde el viernes 14 hasta el viernes 21 de noviembre. Las autoridades solicitan a los conductores respetar la señalización y planificar sus traslados con anticipación para evitar demoras.