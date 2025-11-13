Ingresar
Se definieron los semifinalistas del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

Tras una jornada de acción, este miércoles por la noche se definieron los 4 mejores del certamen.

Hoy 18:16

Nicolás Avellaneda, Jorge Newbery, Olímpico y Tiro Federal ganaron sus respectivos encuentros de cuartos de final y avanzaron a las semifinales del Torneo Pre-Federal de Básquet, donde se disputa la Copa 60 Años de Canal 7.

PRE-FEDERAL 4tos

Jorge Newbery 85 – 72 Red Star
Jorge Silva 30pts
Ignacio Loto Turk 24pts
Guido Garnica 23pts

Nicolás Avellaneda 74 – 63 Belgrano
Facundo Prado 13pts
Juan Cruz Arias 12pts
Oscar Gómez 18pts

Olímpico 94 – 79 Juventud
Rodrigo Stancampiano 20pts
Facundo Rodríguez 17pts
David Pérez 15pts
Agustín Lobo 16pts
Álvaro Pereyra y Lisandro Zamora 14pts

Tiro Federal 83 – 73 Huracán
Facundo Iñíguez 21pts
Cristian Coali 15pts
Sergio Corbalán 24pts
Nahuel Rodríguez 16pts

Semifinales (formato 1-1-1):

Nicolás Avellaneda vs. Jorge Newbery (arrancan en el Mosconi)

Tiro Federal vs. Olímpico (arrancan en calle San Martín)

