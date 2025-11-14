Ingresar
Wanda Nara fue con su nuevo novio a ver “Rocky”: las fotos de su primera salida en público

La pareja no se quiso perder el fenómeno teatral y aprovechó para conversar con Nico Vázquez y Dai Fernández, los protagonistas de la obra.

Hoy 00:32
A un mes de confirmar su romance, Wanda Nara salió por primera vez en público con Martín Migueles. La pareja fue a ver Rocky, la exitosa obra protagonizada por Nico Vázquez y Dai Fernández, y se mostró feliz ante las cámaras que los esperaban a la salida del Teatro Lola Membrives.

La mediática y el empresario eligieron looks muy relajados para la ocasión, ya que ambos coincidieron con prendas oversize. Sin dudas, el detalle que no pasó desapercibido fue la cartera que eligió la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) para la ocasión: una Hermès Birkin naranja.

Además de disfrutar del exitoso espectáculo, tuvieron la posibilidad de saludar a Nico Vázquez y Dai Fernández. Y, por supuesto, que aprovecharon para sacarse algunas fotos.

