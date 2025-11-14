Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 NOV 2025 | 19º
X
Espacio de Marca

Hamburgo Compañía de Seguros S.A.

Hamburgo Compañía de Seguros

Hamburgo Compañía de Seguros ofrece 20% de descuento en coberturas automotor con asistencia las 24 horas

La firma, con más de 30 años de trayectoria en el mercado asegurador argentino, lanzó una promoción especial con protección ante incendio, daños, cristales, cerraduras, auxilio mecánico y urgencias médicas.

Hoy 08:30

En Hamburgo Compañía de Seguros sabemos lo importante que es tu vehículo para vos. Por eso, diseñamos coberturas pensadas para que manejes con total tranquilidad, respaldado por una empresa sólida y con 30 años de experiencia en el mercado asegurador argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hoy te ofrecemos un 20% de descuento en tu nueva cobertura automotor, con protección ante incendio, daños, rotura de vidrios, cerraduras, auxilio mecánico y urgencias médicas.

Además, contamos con atención personalizada las 24 horas y asistencia inmediata cuando más la necesitas.

Asegurá tu auto hoy mismo: escribinos por WhatsApp al 3854856493 y uno de nuestros asesores te ayudará a encontrar el plan ideal para vos.

También puedes conocernos y seguir nuestras novedades en nuestras redes sociales oficiales:

* Instagram: hamburgo.seguros

* Facebook: Hamburgo Compañía de Seguros S.A.

TEMAS Santiago del Estero Hamburgo Compañía de Seguros

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Pagaban hasta 100 mil euros para cazar civiles”: revelan los “safaris humanos” durante el asedio de Sarajevo
  2. 2. Una comerciante viajó y le vaciaron el negocio: estafas, deudas y una denuncia explosiva
  3. 3. El ministro de Salud, Mario Lugones, no concurrió a la Comisión investigadora por el fentanilo adulterado
  4. 4. La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a directivos de la Casa de la Cultura Árabe
  5. 5. La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT