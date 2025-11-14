Se busca a Lolita, caniche perdida en el barrio Borges

La perrita es mediana, y fue vista por última vez el sábado 8 de noviembre en la Segunda Ampliación del barrio. La familia pide colaboración a la comunidad.

Hoy 12:28

Una familia del barrio Borges vive horas de preocupación por la desaparición de Lola, también llamada Lolita, una perrita caniche de tamaño mediano que fue vista por última vez el sábado 8 de noviembre en la Segunda Ampliación.

Según contaron sus dueños, Lola podría haberse alejado y encontrarse en cualquier zona, por lo que solicitan la ayuda de toda la comunidad para lograr ubicarla. La mascota es muy querida por la familia, que mantiene la esperanza de encontrarla sana y salva.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero o la hayan visto en las últimas horas pueden comunicarse al 3855-079406.

La familia agradece cualquier colaboración que permita que Lola vuelva a casa.