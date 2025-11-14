Boca piensa en 2026 y Riquelme le ofrecerá a Úbeda continuar como DT

La idea del presidente es que el Sifón permanezca en su cargo durante el año que viene. Las charlas comenzarán cuando termine el actual Clausura.

Hoy 13:19

Boca atraviesa su mejor momento de los últimos años y en el club aseguran que gran parte de la tranquilidad que se respira en Boca Predio se debe al trabajo de Claudio Úbeda.

Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, el Sifón pasó de ayudante a director técnico principal y llevó al equipo a la clasificación a la próxima Copa Libertadores y a la cima del Grupo A del Torneo Clausura. Por eso, desde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya piensan concretamente en su continuidad para 2026.

La idea del Consejo de Fútbol es esperar a que Boca finalice su participación en este 2025 y, recién entonces, avanzar en las charlas. Las dos partes coinciden en que no hay urgencia y en que existe voluntad para continuar con este proceso el año próximo. Riquelme tomará la decisión sin apuros y con la tranquilidad de un presente deportivo favorable.

Actualmente, Úbeda trabaja bajo el contrato firmado entre Boca y Russo en junio pasado. Ese vínculo se extiende hasta mediados del año que viene y, debido a cuestiones formales y a la posible incorporación de un ayudante más, es probable que el club firme un nuevo contrato por toda la temporada 2026, con el Sifón como cabeza del cuerpo técnico.

El encuentro ante Tigre marcará el cierre de la fase regular, pero en Boca hay fuerte optimismo de cara a los playoffs. Las últimas actuaciones, la confianza en alza y el clima grupal potenciaron las expectativas. Para Úbeda, mantener ese nivel será clave en la recta final del torneo.

El Sifón llegó al cuerpo técnico de Russo en la experiencia árabe, durante su paso por el Al-Nassr en la temporada 2021/22. Desde entonces, lo acompañó como ayudante y en Colombia se sumó Juvenal Rodríguez, hoy pieza fija del cuerpo técnico xeneize.

Aunque en los últimos tiempos de Russo ya tenía a cargo varias prácticas y dirigió desde el banco en diferentes encuentros, tras su fallecimiento Úbeda asumió plenamente el mando. En sus primeros cuatro partidos al frente del plantel acumuló una derrota 1-2 ante Belgrano y luego tres triunfos consecutivos: 3-1 a Barracas, 2-1 a Estudiantes y 2-0 a River.

Más allá de los resultados, un punto clave para Riquelme es el respaldo del plantel. El capitán Leandro Paredes llegó incluso a comparar a Úbeda con Lionel Scaloni, destacando su cercanía con el futbolista y su capacidad de liderazgo. “Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador. Tenemos una relación parecida a la de Lionel Scaloni, y ojalá los resultados sean parecidos a los de la Selección”, expresó el mediocampista.