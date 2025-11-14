Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 NOV 2025 | 29º
Somos Deporte

En vivo: San Lorenzo, con su presencia en copas en juego, recibe a un Sarmiento que sueña con la zona de clasificación

El Ciclón recibe al Verdolaga este sábado a las 19.30 en el Nuevo Gasómetro, en la última fecha del Clausura. Los de Ayude llegan clasificados a octavos, pero envueltos en un caos institucional. Sarmiento, ya salvado, quiere meterse en playoffs.

Hoy 20:22

San Lorenzo y Sarmiento se medirán en un duelo con necesidades muy distintas pero con la misma carga emocional. Mientras el Ciclón intenta sostener su levantada futbolística en medio de un contexto institucional crítico, el Verdolaga llega sin el peso del descenso y con la chance concreta de meterse en la fase de playoffs si consigue un buen resultado.

