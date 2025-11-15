La decisión de Úbeda con Cavani para el cierre de Boca ante Tigre

Edinson Cavani volvió a aparecer en la lista de convocados en el Superclásico, donde Boca venció 2-0 a River, y todo indica que Claudio Úbeda también lo tendrá como alternativa para el duelo de la fecha 16 del Torneo Clausura frente a Tigre, el cierre de la fase regular. El uruguayo buscará sumar sus primeros minutos tras dos meses de inactividad.

El delantero uruguayo logró superar la distensión en el psoas derecho y será parte de la nómina de Boca en un partido donde al Xeneize le alcanza con un punto para asegurar el primer puesto del Clausura, luego de sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026 con el triunfo ante River.

Además, una decisión estratégica de Úbeda podría abrirle espacio a Cavani: Milton Giménez, con cuatro amarillas, sería preservado para evitar que quede suspendido en la fase eliminatoria. De confirmarse, ni siquiera formaría parte de la convocatoria, lo que permitiría la inclusión del juvenil Valentino Simoni y reforzaría las chances de que Cavani sume minutos.

Dos meses sin jugar y un 2025 marcado por las lesiones

El último partido de Cavani fue el 14 de septiembre ante Rosario Central, donde jugó los 90 minutos en el 1-1 en Arroyito. Los problemas físicos volvieron a complicarlo en la previa al duelo con Central Córdoba, cuando sufrió la lesión que lo dejó al margen por casi dos meses.

Desde entonces, se perdió siete partidos:

Central Córdoba

Defensa y Justicia

Newell’s

Belgrano

Barracas Central

Estudiantes

River

Solo integró el banco ante Newell’s y el Millonario.

Los números preocupan:

6 lesiones en 2025

11 lesiones desde su llegada a Boca (agosto 2023)

16 ausencias este año, equivalentes a 108 días fuera de las canchas

En lo futbolístico, su aporte goleador también cayó respecto a 2024:

solo marcó cuatro goles en once meses, dos en el Apertura, uno en Copa Argentina y uno en el Clausura. Su último tanto fue ante Banfield el 24 de agosto.

Con Boca ya clasificado y con la chance de rotar piezas, Úbeda podría darle minutos a Cavani para que llegue activo a la fase decisiva del torneo. El uruguayo quiere ganar rodaje y dejar atrás un año complicado, mientras el Xeneize busca cerrar la fase regular en lo más alto.