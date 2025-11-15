Ingresar
Boca volvió a festejar ante Tigre en La Bombonera, terminó primero y se aseguró la localía en octavos

El Xeneize venció por 2-0 al Matador con goles de Costa y Cavani para estirar su gran momento y encarar de la mejor manera los playoffs del Torneo Clausura.

Hoy 23:13

Boca extendió su gran momento y volvió a festejar en la decimosexta fecha del Torneo Clausura, al vencer por 2-0 a Tigre y asegurarse el primer puesto de la Zona A, uno de los objetivos centrales del semestre.

El Xeneize abrió el marcador gracias a Ayrton Costa, quien aprovechó un rebote para definir con potencia y poner en ventaja al equipo. Más tarde, Edinson Cavani, desde el punto penal, selló el 2-0 definitivo para el conjunto azul y oro, que dominó con autoridad y nunca puso en riesgo la victoria.

Con este triunfo, los dirigidos por Claudio Úbeda cerraron la fase regular como líderes de su grupo y aguardan con tranquilidad el inicio de los octavos de final. Tigre, en cambio, deberá esperar los resultados de la jornada de lunes para saber si logra clasificar a los playoffs y si jugará la próxima edición de la Copa Sudamericana.

