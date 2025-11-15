Racing visita a Newell’s obligado a ganar para meterse en los playoffs del Torneo Clausura

La Academia se juega la clasificación a los octavos ante la Lepra en Rosario.

Hoy 06:18

Racing visita este domingo a Newell’s Old Boys en un duelo decisivo por la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura. El partido se jugará desde las 20.15 en el estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Sebastián Martínez y Felipe Viola en el VAR. La transmisión será de TNT Sports.

La Academia, que llega con 22 puntos y se ubica sexta, está obligada a ganar para sellar su clasificación. El equipo de Gustavo Costas viene de vencer 1-0 a Defensa y Justicia, resultado que lo mantuvo en la pelea por los playoffs, aunque ya quedó lejos de la próxima Copa Libertadores.

El panorama no da margen de error. Una derrota por más de un gol, combinada con un empate entre Estudiantes y Argentinos Juniors, más una victoria de Banfield ante Central Córdoba, dejaría a Racing fuera por diferencia de gol. Además, sigue con chances remotas de clasificar a la Libertadores, aunque depende de múltiples resultados: derrotas de River y Deportivo Riestra, y que Lanús gane la Sudamericana.

Para este encuentro, Costas recupera a Gabriel Rojas, ya repuesto de un desgarro. El lateral volverá al once en lugar de Marcos Rojo, también lesionado. En ataque, la baja de Luciano Vietto abre la puerta para Agustín Almendra o Adrián Fernández como reemplazo.

Del otro lado, el equipo de Lucas Bernardi llega sin presión. La Lepra venció 2-0 a Huracán en el Ducó y cortó una racha de siete partidos sin triunfos. Con 14 puntos y sin chances de clasificar, logró además asegurar la permanencia.

Probables formaciones

Newell’s Old Boys: Juan Espínola; Lucas Sosa, Víctor Cuesta, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Alejo Montero, Valentino Acuña, Luca Regiardo, Facundo Guch; Luciano Herrera y Carlos González. DT: Lucas Bernardi.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Cesare o Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra o Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Marcelo Bielsa.

Hora: 20.15.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Felipe Viola.

TV: ESPN Premium.