Central Córdoba no lo pudo sostener y se tuvo que conformar con un empate ante Banfield

El Ferro igualó 1-1 como local ante el Taladro y deberá esperar para saber si finaliza en la cuarta o quinta posición de la Zona A del Torneo Clausura de cara a los playoffs.

Hoy 23:53

Central Córdoba igualó 1-1 ante Banfield en el Estadio Único Madre de Ciudades, en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura, y dejó escapar una oportunidad clave para finalizar en la segunda posición de la Zona A.

El Ferroviario abrió el marcador a los 47 minutos del primer tiempo gracias a un remate de Leonardo Heredia. Sin embargo, en el complemento, el Taladro reaccionó y encontró el empate a los 33 minutos a través de Andrés Río, que firmó el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Central Córdoba cerró la fase regular con un sabor agridulce y ahora deberá esperar al lunes, cuando quedará definido su rival en los octavos de final del Torneo Clausura.