Central Córdoba recibe a Banfield con el objetivo de asegurarse la localía en octavos de final

El Ferro, con la clasificación asegurada, va por una victoria ante el Taladro buscando terminar lo más arriba posible en la Zona A del Torneo Clausura.

Hoy 11:19

Central Córdoba afrontará este domingo un duelo clave ante Banfield desde las 20:15 en el estadio Único Madre de Ciudades, por la última fecha del Torneo Clausura. Con la clasificación asegurada, el Ferroviario busca ahora un objetivo determinante: quedarse con la localía en los octavos de final, un plus decisivo en la etapa eliminatoria. El encuentro será televisado por ESPN Premium y transmitido por Radio Panorama.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo de Omar De Felippe llega en uno de los mejores momentos de los últimos años. Dejó atrás la pelea por el descenso y se consolidó entre los protagonistas de la Zona A, ubicándose tercero con 23 puntos, a uno de Unión de Santa Fe y a tres del líder Boca. Sin embargo, la tabla está ajustada: detrás aparecen Tigre, Barracas Central y Racing con 22 unidades, mientras que Argentinos Juniors y Estudiantes, que se enfrentan entre sí, suman 21. En ese contexto, un empate podría comprometer la ventaja deportiva que busca mantener.

El Ferro saldrá con lo mejor disponible. Lucas Varaldo, ya recuperado de su lesión, regresará al ataque. También estarán desde el arranque Matías Perelló y Lucas Besozzi, mientras que en defensa volverá Santiago Moyano en lugar de Fernando Martínez, retomando la línea de cuatro junto a Abascia, Galván y Cufré. En el mediocampo, la dupla Florentín Vera – Iván Gómez aportará equilibrio, y Leonardo Heredia será una de las principales cartas ofensivas.

En la previa, el club confirmó una mala noticia: Gastón Verón sufrió un desgarro de 2º grado en el isquiotibial derecho durante el duelo ante Racing. Tras los estudios realizados, se determinó que no solo queda descartado para esta fecha, sino que también se perdería el cruce de octavos de final.

Central Córdoba quiere cerrar la fase regular con una victoria ante su gente, afirmando el carácter competitivo que mostró durante toda la temporada. Asegurar la localía en los playoffs puede resultar clave para seguir soñando en el Clausura.