En vivo: Central Córdoba recibe a Banfield con el objetivo de asegurarse la localía en octavos de final

El Ferro, con la clasificación asegurada, va por una victoria ante el Taladro buscando terminar lo más arriba posible en la Zona A del Torneo Clausura.

Hoy 21:04

Central Córdoba afrontará este domingo un duelo clave ante Banfield desde las 20:15 en el estadio Único Madre de Ciudades, por la última fecha del Torneo Clausura. Con la clasificación asegurada, el Ferroviario busca ahora un objetivo determinante: quedarse con la localía en los octavos de final, un plus decisivo en la etapa eliminatoria. El encuentro será televisado por ESPN Premium y transmitido por Radio Panorama.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

