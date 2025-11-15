Los convocados de Boca, con el Changuito Zeballos y dos pibes de la Reserva

Úbeda le dará descanso a varios titulares este domingo en La Bombonera y sumó en la lista a dos juveniles que piden pista.

Hoy 15:25

Boca atraviesa su mejor momento en el Clausura. Las tres victorias consecutivas —incluido el 2-0 en el Superclásico ante River— dejaron al equipo de Claudio Úbeda en lo más alto de la Zona A, y este domingo, desde las 20.15, podría asegurar el primer puesto en la última fecha cuando visite a Tigre.

Con la clasificación a los playoffs ya encaminada y una seguidilla exigente encima, Úbeda decidió preservar a varios titulares, que ni siquiera concentrarán para llegar en óptimas condiciones al tramo decisivo del torneo. Esa decisión abrió la puerta para dos jóvenes de la casa que darán un paso clave hacia Primera.

Mendia y Simoni, las caras nuevas en la lista de concentrados

La nómina para enfrentar al Matador incluye a dos figuras de la Reserva:

Mateo Mendia, zaguero central de 21 años y 1,91 metros, con seis partidos oficiales en Primera. Debutó en mayo de 2024 con Diego Martínez y este año sumó minutos en la Copa Libertadores ante Alianza Lima.

Valentino Simoni, goleador de la Tercera, quien todavía no tuvo su estreno en la máxima categoría.

Ambos fueron titulares en el reciente triunfo 1-0 sobre Lanús, por los octavos de la Copa Proyección, y se ganaron un lugar entre los convocados.

Además, no se descarta que otros juveniles de buen rendimiento —Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Leonel Flores y Tomás Aranda— acompañen al plantel en la recta final del campeonato.

El 11 que probó Úbeda en Ezeiza

Pese a las rotaciones previstas, el entrenador ensayó este viernes con un equipo competitivo, buscando sostener la identidad de juego mostrada ante River. El DT paró a:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Boca llega sólido, con confianza y con la chance concreta de cerrar la fase regular desde la cima. Y, mientras los titulares descansan, dos juveniles tendrán la oportunidad de mostrar que están listos para dar el salto a la Primera División.