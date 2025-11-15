Talleres se juega la clasificación a octavos de final visitando a Instituto en Alta Córdoba

La T necesita ganar para no depender de otros resultados.
Instituto y Talleres se medirán este domingo desde las 17.00 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 16 de la Zona A del Clausura, en un partido clave para la T, que puede asegurar su clasificación a los playoffs. El duelo será televisado por ESPN Premium y contará con Yael Falcón Pérez como árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.
El conjunto del Gato Oldrá ya no tiene chances de meterse en los playoffs ni en las copas internacionales. Sin embargo, llega a esta última jornada con el incentivo de complicarle el panorama a su clásico rival, con quien mantiene una fuerte rivalidad.
Instituto viene de perder 2-1 ante Sarmiento y acumula tres derrotas consecutivas, cerrando un año irregular de mayor a menor. En medio de este panorama, el club tomó una decisión importante: hará uso de la opción de compra y adquirirá el 80% del pase de Alex Luna, quien firmará contrato hasta diciembre de 2029.
Del lado visitante, Talleres llega en un gran momento. El equipo de Carlos Tevez ganó tres de los últimos cuatro partidos y comenzará la fecha en el séptimo puesto, con 20 puntos y serias chances de meterse entre los ocho mejores.
La ecuación es sencilla: si la T gana, se clasifica. Si empata o pierde, deberá esperar otros resultados para saber su destino. Para este encuentro, Tevez no podrá contar con Juan Camilo Portilla, citado a la Selección de Colombia para la fecha FIFA.
Con realidades opuestas y mucho en juego, Instituto y Talleres prometen un duelo intenso en Alta Córdoba, donde uno buscará cerrar el año con orgullo y el otro sellar su boleto a la próxima ronda.