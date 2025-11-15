Ingresar
Talleres se juega la clasificación a octavos de final visitando a Instituto en Alta Córdoba

La T necesita ganar para no depender de otros resultados.

Hoy 06:20

Instituto y Talleres se medirán este domingo desde las 17.00 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 16 de la Zona A del Clausura, en un partido clave para la T, que puede asegurar su clasificación a los playoffs. El duelo será televisado por ESPN Premium y contará con Yael Falcón Pérez como árbitro, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.

La Gloria busca cerrar el año arruinándole la tarde a su rival

El conjunto del Gato Oldrá ya no tiene chances de meterse en los playoffs ni en las copas internacionales. Sin embargo, llega a esta última jornada con el incentivo de complicarle el panorama a su clásico rival, con quien mantiene una fuerte rivalidad.

Instituto viene de perder 2-1 ante Sarmiento y acumula tres derrotas consecutivas, cerrando un año irregular de mayor a menor. En medio de este panorama, el club tomó una decisión importante: hará uso de la opción de compra y adquirirá el 80% del pase de Alex Luna, quien firmará contrato hasta diciembre de 2029.

Talleres va por la clasificación y depende de sí mismo

Del lado visitante, Talleres llega en un gran momento. El equipo de Carlos Tevez ganó tres de los últimos cuatro partidos y comenzará la fecha en el séptimo puesto, con 20 puntos y serias chances de meterse entre los ocho mejores.

La ecuación es sencilla: si la T gana, se clasifica. Si empata o pierde, deberá esperar otros resultados para saber su destino. Para este encuentro, Tevez no podrá contar con Juan Camilo Portilla, citado a la Selección de Colombia para la fecha FIFA.

Con realidades opuestas y mucho en juego, Instituto y Talleres prometen un duelo intenso en Alta Córdoba, donde uno buscará cerrar el año con orgullo y el otro sellar su boleto a la próxima ronda.

