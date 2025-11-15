La intendente Fuentes destacó la labor de las maestras municipales en el acto donde accedieron a la jubilación del servicio educativo

Durante su mensaje, la jefa comunal agradeció a las docentes por su aporte y amor a la educación inicial, al trabajo permanente del Servicio Educativo municipal.

Hoy 20:57

La intendente, Ing. Norma Fuentes, encabezó en el Centro Cultural del Bicentenario, la ceremonia de homenaje a la trayectoria docente, donde entregó reconocimientos a las maestras que accedieron a la jubilación y a las que por concurso lograron el ascenso en el escalafón del Servicio Educativo de la Municipalidad de la Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Asimismo otorgó a la familia de la prof. Eileen Allub, fallecida durante este año, una plaqueta recordatoria, por su valioso aporte a la docencia municipal quien se desempeñó como maestra del jardín de infantes N° 23.

Durante su mensaje, la jefa comunal agradeció a las docentes por su aporte y amor a la educación inicial, al trabajo permanente del Servicio Educativo municipal y en particular a quienes lograron el ascenso y a los jurados por su contribución desinteresada qué hace que la educación municipal “sea siempre motivo de orgullo”.

En su intervención, la Ing. Fuentes también puso de relieve la capacitación constante de las docentes de todos los jardines en temáticas como las nuevas tecnologías, en medio ambiente y dijo que eso permite “igualar la educación de los chicos de todos los barrios de la ciudad”.

En ese sentido, también hizo una mención especial, a la próxima inauguración del jardín de infantes N°27 “que es el logro de un proceso”.

En el final, destacó a la provincia como una de las jurisdicciones que más invierte en educación y dijo que eso forma parte de una mirada política pública y una educación de calidad que es lo que permite crecer a una sociedad.

En tanto, en representación de las docentes hizo uso de la palabra, la profesora Constanza Simón quien agradeció a la comuna por su puesta en valor de la educación inicial.

De la ceremonia , también participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Daniel Kobylañski, la subsecretaria de Educación y Desarrollo Comunitario, Nancy Bravo, la directora del Área Josefina Muratore, miembros del gabinete psicosociopedagogico y de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones.