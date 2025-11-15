El CAPS “Hipólito Yrigoyen” organizó una caminata saludable con vecinos y comunidad escolar del barrio Tradición en el Día Mundial de la Diabetes

La caminata se complementó con actividad física en el espacio verde y los profesionales del centro de salud realizaron control integral de las personas.

Hoy 20:59

La Municipalidad de la Capital a través del CAPS “Hipólito Yrigoyen” llevó a cabo una caminata saludable en el marco del día mundial de la lucha contra la diabetes que se celebró éste 14 de noviembre, para generar conciencia en el cuidado y prevención de esta enfermedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con una importante participación de la comunidad del barrio Tradición y del Jardín de Infantes “Walt Disney”, se realizó ésta actividad, que partió desde la sede del centro de salud hacia la "Plazoleta El Vidalero”, situada en ese mismo complejo habitacional.

La caminata se complementó con actividad física en el espacio verde y los profesionales del centro de salud realizaron control integral de las personas, brindaron un taller informativo y entregaron premios y recordatorios alusivos a la fecha.