Uniendo Pueblos llega a Atamisqui: un viaje al corazón telero que se verá este domingo por Canal 7

En el marco de los 60 años de Canal 7, el equipo realizó un viaje por Atamisqui y sus parajes, donde las teleras, los paisajes y las voces del interior profundo dieron forma a un capítulo cargado de identidad y emoción.

Hoy 09:49

En la última semana, el equipo de Uniendo Pueblos emprendió un recorrido profundamente emotivo por Atamisqui, uno de los territorios más antiguos y cargados de identidad de nuestro país.

En el marco de los 60 años de Canal 7, llegaron hasta el histórico “color de las teleras”, donde las manos santiagueñas siguen tejiendo tradición, memoria y pertenencia. Allí, cada telar cuenta una historia que sigue viva en las familias que preservan este oficio ancestral.

La travesía también los llevó hasta zonas como Soconcho, Estación Atamisqui, Tasigasta; lugares donde la comunidad mantiene intacta la esencia del interior profundo. Caminaron sus senderos, escucharon relatos de vida y compartieron con pobladores que, con nobleza y sencillez, abren las puertas de un mundo que merece ser contado.

Todo este recorrido, sus voces, sus paisajes y sus historias se reunirán en el próximo capítulo de Uniendo Pueblos, que se emitirá este domingo a las 13 por Canal 7.

