Le Parc celebró 10 años con la apertura de “Classic”, su cuarta sucursal en Santiago del Estero

La firma de indumentaria masculina abrió su nuevo local “Le Parc Classic”, ubicado en Avellaneda 273, una propuesta diferente que marca un antes y un después en la marca santiagueña.

Le Parc cumple 10 años y lo celebra con una noticia que marca un hito en su crecimiento: el pasado viernes inauguró su cuarta sucursal en Santiago del Estero, un local completamente renovado que abrió sus puertas en Avellaneda 273, en pleno microcentro de la Madre de Ciudades. La firma presentó la propuesta en redes con un video especial donde adelantaron que es “un local totalmente distinto a todos los demás Le Parc, con muchas sorpresas”.

El nuevo espacio se llamará Le Parc Classic, una apuesta orientada a un público que busca ropa sobria, versátil y elegante, con la esencia que caracterizó a la marca desde su nacimiento. “Este es nuestro cuarto local en 10 años y la verdad es que me llena de orgullo. Estamos muy felices y con mucha expectativa por lo que se viene”, expresó Marcelo Páez Laprida, creador y dueño de Le Parc.

Una propuesta pensada para todo tipo de cliente

Durante la inauguración hubo premios para los primeros en llegar, juegos, promociones especiales, descuentos, comida, café y un ambiente completamente renovado.

El nuevo local apunta a un segmento que Paez Laprida considera clave: hombres que buscan prendas básicas, lisas, frescas y versátiles. “La gente hoy apunta a lo básico. Lo liso te sirve para un evento, para el día a día o para salir. Es muy versátil”, explicó el emprendedor.

Marcelo Páez Laprida

Además, desde la marca destacaron que trabajan talles especiales para garantizar que cada cliente encuentre su prenda ideal. En pantalonería, ofrecen talles de hasta el 60, mientras que en camisas, remeras y prendas superiores llegan hasta el 5XL, ampliando su propuesta para todo tipo de cuerpos.

Las prendas que marcan tendencia

De cara al verano, Páez Laprida lo tiene claro: el lino es la prenda imprescindible. “Una camisa de lino no te puede faltar. Te sirve para la playa, para trabajar o para salir. Es fresca, cómoda y sigue muy vigente.”

Para la apertura, Le Parc preparó un sector de mesones en la entrada, inspirado en tiendas de Estados Unidos, donde ofrecieron productos gancho a precios accesibles. Entre las promociones se destacaban:

* Remeras básicas a $20.000

* Chombas a $20.000

* Bermudas de lino a $40.000

La idea —según explica Páez Laprida— es ofrecer tres líneas de precio: producto base, producto medio y producto premium, para que cada cliente encuentre algo que se adapte a su bolsillo y estilo.

Atención al cliente: el diferencial que define la marca

Con una década de trayectoria, Le Parc sabe que su mayor fortaleza no es solo la ropa, sino la experiencia de compra. “Hoy competimos con todo, incluso con páginas como Temu. Por eso, lo más importante para nosotros es la atención. Vivimos del cliente y debemos destacarnos ahí”, afirmó el dueño de la marca.

El nuevo Le Parc Classic es, según anunció la empresa, un local que promete consagrarse para la temporada de fin de año: “Ya se viene Año Nuevo, Navidad… este local te va a venir al pelo”, adelantaron en redes.