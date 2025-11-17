La UAR confirmó su participación en el Nations Championship, el nuevo torneo que revolucionará el rugby mundial

El certamen reunirá a las doce principales naciones del rugby en un formato inédito que cruzará los hemisferios norte y sur.
La Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó su apoyo y participación en el Nations Championship, el novedoso certamen internacional que debutará en 2026 y que promete redefinir el calendario global de selecciones. El torneo, organizado por Seis Naciones y SANZAAR, enfrentará a los equipos del hemisferio norte con los del sur bajo un sistema integrado y competitivo que coronará a un campeón cada dos años.
El campeonato incluirá a las seis potencias del Seis Naciones —Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia— contra las cuatro naciones de SANZAAR —Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica—. Además, Fiji y Japón se unirán como invitados dentro del grupo del sur. Cada seleccionado jugará seis partidos, tres de local y tres como visitante, siempre frente a rivales del hemisferio opuesto.
La edición inaugural tendrá un cierre sin precedentes: un fin de semana completo de finales en el Allianz Stadium de Londres, con tres días consecutivos de rugby internacional para definir posiciones y el título del certamen.
El presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, resaltó la importancia del nuevo formato para el rugby argentino y mundial. “Es un paso histórico para el rugby global. Este torneo eleva la competencia y potencia el crecimiento de todas las naciones. Confiamos en que Argentina estará a la altura del desafío, representando nuestra pasión y construyendo un camino de crecimiento constante para toda la región”, afirmó.
La agenda de Los Pumas para el Nations Championship 2026 ya está definida y ofrecerá un comienzo de altísima exigencia. En julio, Argentina será local frente a Escocia (4/7), Gales (11/7) e Inglaterra (18/7). Luego, en noviembre, afrontará una gira europea durísima ante Irlanda (7/11), Italia (14/11) y Francia (21/11).
La primera edición del torneo comenzará oficialmente el 4 de julio de 2026, aunque aún permanecen pendientes las confirmaciones de sedes y horarios específicos para cada encuentro.