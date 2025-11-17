Ingresar
La UAR confirmó su participación en el Nations Championship, el nuevo torneo que revolucionará el rugby mundial

El certamen reunirá a las doce principales naciones del rugby en un formato inédito que cruzará los hemisferios norte y sur.

Hoy 17:38

La Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó su apoyo y participación en el Nations Championship, el novedoso certamen internacional que debutará en 2026 y que promete redefinir el calendario global de selecciones. El torneo, organizado por Seis Naciones y SANZAAR, enfrentará a los equipos del hemisferio norte con los del sur bajo un sistema integrado y competitivo que coronará a un campeón cada dos años.

El campeonato incluirá a las seis potencias del Seis NacionesEscocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia— contra las cuatro naciones de SANZAARArgentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica—. Además, Fiji y Japón se unirán como invitados dentro del grupo del sur. Cada seleccionado jugará seis partidos, tres de local y tres como visitante, siempre frente a rivales del hemisferio opuesto.

Una final histórica en Londres

La edición inaugural tendrá un cierre sin precedentes: un fin de semana completo de finales en el Allianz Stadium de Londres, con tres días consecutivos de rugby internacional para definir posiciones y el título del certamen.

El presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, resaltó la importancia del nuevo formato para el rugby argentino y mundial. “Es un paso histórico para el rugby global. Este torneo eleva la competencia y potencia el crecimiento de todas las naciones. Confiamos en que Argentina estará a la altura del desafío, representando nuestra pasión y construyendo un camino de crecimiento constante para toda la región”, afirmó.

Los Pumas ya conocen su agenda 2026

La agenda de Los Pumas para el Nations Championship 2026 ya está definida y ofrecerá un comienzo de altísima exigencia. En julio, Argentina será local frente a Escocia (4/7), Gales (11/7) e Inglaterra (18/7). Luego, en noviembre, afrontará una gira europea durísima ante Irlanda (7/11), Italia (14/11) y Francia (21/11).

La primera edición del torneo comenzará oficialmente el 4 de julio de 2026, aunque aún permanecen pendientes las confirmaciones de sedes y horarios específicos para cada encuentro.

