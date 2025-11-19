Ingresar
“Un medio tan importante de comunicación”: el saludo de Norma Fuentes por el 21º aniversario de Diario Panorama

La intendente de la ciudad Capital destacó el rol del medio digital más visto de Santiago del Estero y envió un mensaje especial al propietario del medio, Lic. Gustavo Ick, y a todos los que integran el plantel periodístico.

20/11/2025

La intendente de la ciudad Capital, Norma Fuentes, se sumó a los saludos por el 21º aniversario de Diario Panorama, reconociendo la tarea periodística y la presencia constante del medio en la agenda local.

En su mensaje, expresó: “Quiero enviar un cálido y afectuoso saludo en este 21º aniversario al propietario, el Lic. Gustavo Ick, y a todo el equipo que trabaja permanentemente en este medio tan importante de comunicación. Agradecerles por estar presentes todos los días en las acciones que llevamos adelante para servir a los vecinos de nuestra ciudad. Y desearles que continúen avanzando con las tecnologías que han transformado la comunicación, y el mayor de los éxitos en todo lo que emprendan.”

