El futbolista José Florentín envió su saludo a Diario Panorama en su aniversario

El jugador de Central Córdoba envió un mensaje especial y deseó muchos éxitos al medio digital más visto de Santiago del Estero.

20/11/2025
José Florentín Central Córdoba

El futbolista José Florentín, referente de Central Córdoba, se sumó a los saludos por el aniversario de Diario Panorama y compartió un afectuoso mensaje para todo el equipo.

En su saludo, Florentín expresó su reconocimiento al trabajo del portal y deseó muchos éxitos en esta nueva etapa.

Un gesto que reafirma el vínculo entre el deporte santiagueño y el medio líder en información.

