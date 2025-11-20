El dólar mayorista amplía su rebote por goteo y en el Banco Nación ya se vende a $1.440

El tipo de cambio mayorista encadena su tercera suba consecutiva, luego de haber perforado los $1.400 a comienzos de esta semana.

El dólar oficial sube por tercera rueda consecutiva y amplía el rebote por goteo. Este jueves, el tipo de cambio mayorista trepa a $1.413 para la venta, lo que implica un avance del 0,5% respecto del cierre del miércoles.

La de hoy será la última rueda de la semana, ya que el viernes es día no laborable. Es por eso que se espera algo más de movimiento en la plaza cambiaria este jueves.

En el segmento minorista, el dólar escala a $1.440 para la venta en las ventanillas del Banco Nación. El promedio relevado por el Banco Central entre las principales entidades financieras se ubica en $1.431,76.

El dólar MEP opera en $1.442,14, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica $1469,55. En tanto, el dólar blue se mantiene $1.430.

El Tesoro sigue con las compras de divisas, adquirió u$s97 millones el viernes pasado según datos del Banco Central. De esta forma, las compras totales en el mercado la semana pasada alcanzaron u$s117 millones y, según fuentes del mercado, el Tesoro compró otros u$s50 millones a comienzos de esta semana.

"Mientras estas compras se realicen en el mercado, contabilizarán para la acumulación de reservas. Las compras realizadas directamente al Banco Central no contabilizarán. El Tesoro reanudó la compra de pequeños montos para cubrir vencimientos próximos, y los últimos datos muestran que sus depósitos en dólares se ubican en u$s111 millones, luego de algunos pagos de deuda", expresaron desde Max Capital.