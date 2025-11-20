El Cine Renzi proyectará “Muña Muña” con la presencia de su directora Paula Morel Kristof

La función especial del Espacio INCAA será este sábado 22 a las 20. La realizadora presentará su ópera prima, seleccionada en el WIP del Festival de San Sebastián 2025.

20/11/2025

El Cine Teatro Renzi de La Banda será escenario de una función destacada del Espacio INCAA, donde se proyectará la película “Muña Muña” con la presencia de su directora, Paula Morel Kristof. La actividad se realizará el sábado 22 a las 20, con entradas generales a $3.000 y tarifas reducidas de $1.500 para jubilados y estudiantes.

Paula Morel Kristof, directora, guionista y productora, llega a la provincia tras una trayectoria que incluye el cortometraje “Pequeña” (2019), obra multipremiada en festivales nacionales e internacionales. “Muña Muña” es su primer largometraje, seleccionado en el Work in Progress del Festival de San Sebastián 2025, uno de los espacios más prestigiosos de acompañamiento a nuevas voces del cine latinoamericano.

La película narra la historia de Olga, una enfermera de 60 años que vive en El Mollar, un valle de Tucumán donde comparte sus días con su hijo Rubén, un joven que está a punto de viajar al extranjero para estudiar. Mientras lo ayuda a reunir el dinero para cumplir su sueño, Olga conoce a Stefano, un turista francés más joven que ella, y esa relación despierta contradicciones, temores y un deseo postergado que la obliga a mirarse a sí misma.

Desde una mirada íntima y contemplativa, “Muña Muña” explora la tensión entre lo que se desea y lo que se debe, entre la maternidad y la autonomía, entre el cuerpo y la pertenencia. La directora construye un relato que interroga la edad, el amor y la soledad sin necesidad de estridencias.

El nombre del filme remite a la muña muña, un arbusto conocido por sus propiedades medicinales y también llamado “el yuyo del amor”, presente en las regiones andinas de Perú, Bolivia, Chile y el Norte argentino. En Tucumán crece en los pastizales de altura, y su simbolismo atraviesa la esencia de la película.