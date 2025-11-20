Ingresar
La comuna bandeña dio a conocer cómo funcionarán sus servicios durante el fin de semana largo

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que los servicios de barrido, levantado de contenedores y recolección domiciliaria a cargo del Obrador San Fernando se desarrollarán con normalidad el viernes 21.

20/11/2025

La Municipalidad de La Banda dio a conocer el esquema de funcionamiento de los principales servicios durante el fin de semana largo, incluyendo limpieza, fumigación y la actividad del Mercado Unión.

En cuanto al lunes 24, los obradores San Fernando, San Carlos, Misqui Mayu y Dorrego trabajarán con guardias mínimas. En este marco, se pidió a los vecinos hacer un uso responsable de los contenedores y evitar arrojar residuos en la vía pública.

Por su parte, desde el Mercado Unión anunciaron que la atención al público será normal el viernes 21 y el sábado 22, mientras que el lunes 24 permanecerá cerrado.

