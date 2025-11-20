Se invita a participar del “Taller Textil de Totebags” en la Casa del Bicentenario

El taller será el sábado 22 de noviembre, estará a cargo de la profesora Mariela Contreras y ofrecerá materiales incluidos, desayuno y técnicas de estampado.

20/11/2025

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, se realizará un Seminario de Totebags destinado a todas las personas interesadas en aprender a confeccionar este accesorio que hoy es tendencia por su practicidad y estilo. La capacitación estará a cargo de la profesora Mariela Contreras.

La actividad tendrá lugar el sábado 22 de noviembre, de 9 a 12, en la Casa del Bicentenario, ubicada en Avenida Besares 612, e incluye desayuno y todos los materiales necesarios para la realización del taller.

Durante la jornada, los asistentes aprenderán a elaborar su propio totebag, un bolso amplio, resistente y cómodo, cuyo nombre proviene del inglés antiguo: “tote” (llevar) y “bag” (bolsa). Este accesorio, que inicialmente era utilizado por carteros, se transformó en un objeto de moda versátil, ideal para el uso diario, compras o transporte de objetos.

Además, el seminario incorporará técnicas de aplicación de materiales y estampado, permitiendo a los participantes personalizar sus diseños con distintas intervenciones textiles.

El costo de la capacitación es de $30.000. Para más información o inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los números 3854739909 y 3855188602.