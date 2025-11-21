Franco Colapinto, tras el primer día en el GP de Las Vegas: “El auto estaba inmanejable”

El piloto argentino terminó frustrado por el rendimiento de su Alpine en los dos primeros entrenamientos: “Me siento bastante incómodo con la goma blanda”.

Hoy 09:01

El piloto argentino Franco Colapinto cerró un jueves difícil en el Gran Premio de Las Vegas, donde no logró encontrar sensaciones positivas arriba del Alpine durante las dos tandas de entrenamientos. La falta de agarre, especialmente con los neumáticos blandos, volvió a exponer problemas que ya había sufrido en fechas anteriores.

Colapinto explicó que no pudo completar una vuelta limpia con la goma más blanda y que la incomodidad fue total. “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día”, señaló en ESPN, y remarcó que, con el compuesto medio, la situación apenas mejoró.

El argentino profundizó sobre las dificultades del auto: “La parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”. La falta de estabilidad volvió a condicionar su ritmo, obligándolo a trabajar sobre una base poco sólida desde la primera salida a pista.

En la segunda sesión logró escalar hasta el puesto 16, una mejora respecto al último lugar del primer entrenamiento. Sin embargo, no quedó conforme. “Seguimos teniendo un poco de los mismos problemas. Hay que trabajar en la noche, la diferencia es más chica pero estamos lejos”, resumió.

El piloto también comparó el rendimiento con la situación vivida en Brasil. “Los problemas son parecidos a los que tenía en Brasil y no los estamos pudiendo solucionar por ahora”, reconoció. La referencia no fue casual: tras el accidente en Interlagos, Alpine debió cambiar el chasis, algo que, según él, repercutió en su desempeño. “Lamentablemente hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera. Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro”, agregó.

Colapinto también analizó la diferencia con su compañero Pierre Gasly, quien volvió a superarlo con claridad. “Es la diferencia más grande, volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más”, admitió, preocupado por el retroceso en sensaciones respecto a las últimas carreras.

El argentino volverá a salir a la pista esta noche desde las 21:30 para la tercera práctica. Luego, a la 1:00 del sábado, afrontará la clasificación del GP de Las Vegas, donde buscará revertir un comienzo que dejó más interrogantes que respuestas.