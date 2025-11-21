En fotos: así quedó la ciudad de Santiago del Estero tras los vientos huracanados de la madrugada

La Madre de Ciudades amaneció con árboles caídos, carteles derribados y calles cubiertas de basura arrastrada por el viento.

Hoy 09:38

Santiago del Estero sufrió durante la madrugada fuertes ráfagas de viento que provocaron destrozos en varios barrios de la Capital. El fenómeno dejó como saldo decenas de árboles caídos, carteles arrancados y una gran acumulación de ramas, hojas y basura en las calles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En medio del temporal, se registró además un hecho trágico: una joven de 16 años perdió la vida tras ser aplastada por un árbol cuando circulaba en moto junto a su novio.

En zonas como el microcentro, el Parque Aguirre, el barrio Centenario y la Costanera, los árboles fueron los más afectados: varios quedaron tumbados sobre veredas y calzadas, mientras que algunas ramas cayeron sobre autos estacionados o bloquearon accesos.

Los carteles publicitarios y señales de tránsito también sufrieron la furia del viento. En distintos puntos de la ciudad aparecieron doblados o arrancados, generando riesgos para peatones y automovilistas.

Otro de los efectos visibles del temporal fue la suciedad: el viento arrastró hojas, ramas, bolsas y restos urbanos, dejando calles cubiertas de escombros livianos. En algunas esquinas, las montañas de basura acumulada complicaron la circulación.

Personal de Defensa Civil inició desde las primeras horas un operativo de limpieza y despeje para liberar las zonas afectadas. Los trabajos se concentraron en retirar árboles y ramas de gran tamaño, así como en despejar los puntos donde la basura bloqueaba desagües y veredas.

A pesar de los daños, el amanecer trajo un contraste inesperado: el cielo se despejó y la ciudad volvió a recibir el sol, ofreciendo una imagen muy diferente a la de horas antes.