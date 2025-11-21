El gran cambio que tendrán los octavos del Clausura con respecto al torneo pasado

Con Central Córdoba como protagonista, este sábado comenzará a disputarse la primera fase de playoffs.

Hoy 09:29

Los octavos de final del Torneo Clausura comenzarán este sábado con los duelos Vélez–Argentinos y Central Córdoba–San Lorenzo, y se extenderán hasta el miércoles 26, cuando Lanús reciba a Tigre. Además de la expectativa deportiva, la fase traerá una novedad clave: habrá alargue en caso de empate, algo que no ocurrió durante el Apertura.

La AFA decidió implementar un cambio en el reglamento para esta etapa del certamen. A diferencia del formato utilizado en el Apertura, donde los partidos empatados se definían directamente por penales, esta vez se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) antes de llegar a la tanda desde los doce pasos. La intención es clara: evitar que el temor a perder frene la dinámica de los encuentros.

En el torneo anterior, la única instancia que contemplaba un alargue era la final, aunque no fue necesario porque Platense venció a Racing con un gol de Guido Mainero. Sin embargo, en este Clausura la regla se aplicará desde la primera ronda eliminatoria, modificando por completo la forma en que se resolverán los cruces.

El antecedente inmediato muestra que varios partidos del Apertura se definieron por penales: Boca eliminó a Lanús en octavos, San Lorenzo dejó afuera a Argentinos en cuartos, y en esa misma instancia Platense superó a River. Más tarde, en semifinales, Huracán avanzó al derrotar por esa vía a Independiente.

Con el nuevo formato, los equipos tendrán una oportunidad extra para resolver los partidos dentro de la cancha y evitar la tanda de penales. El suplementario, como establece el reglamento internacional, constará de dos períodos de 15 minutos y solo si persiste la igualdad se acudirá a los doce pasos.