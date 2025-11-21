Celos en pareja: cuándo son normales y cuándo pueden convertirse en un problema

Los celos no siempre son tóxicos, pero sí pueden transformarse en un problema si no se controlan. Qué dicen los especialistas y cómo abordarlos.

Hoy 09:22

Sentir celos no es sinónimo de inmadurez ni de “poseer” a alguien: es una emoción que aparece cuando percibimos que una relación importante está amenazada. La psicóloga y psicoterapeuta Katja Myllyviita lo define con simplicidad: “Los celos son un mensaje de que esa relación nos importa y no queremos perderla”.

Como muchas emociones intensas, los celos pueden tener dos caras.

En dosis adecuadas, ayudan a poner palabras, preguntar, cuidar y expresar necesidades.

Pero cuando se vuelven una forma de control, sospecha permanente o angustia sostenida, dejan de ser una señal saludable para convertirse en un problema.

Los celos momentáneos pueden funcionar como un llamado interno: algo en la relación cambió, no nos sentimos cómodos o hay un límite que necesitamos revisar.

En esos casos, expresar el malestar con claridad –sin acusaciones ni ironías– puede fortalecer el vínculo. Para Myllyviita, decir algo como “esto me molesta y me gustaría que lo hablemos” es más útil que callar o reaccionar impulsivamente.

También pueden ser una herramienta para revisar necesidades no expresadas: cercanía, atención, intimidad o acuerdos que quedaron difusos.

Los celos se vuelven problemáticos cuando:

Son desproporcionados en relación a la situación.

Se vuelven un estado permanente y no solo una emoción pasajera.

Incluyen control, reclamos constantes, revisión del teléfono y límites a amistades o actividades.

Activan pensamientos repetitivos del tipo: “Algo va a pasar”, “me van a dejar”, “no soy suficiente”.

En esos casos, lejos de proteger la relación, los celos la desgastan. Como explica Myllyviita, “a veces, a través de los celos, una persona termina dañando aquello que quería cuidar”.