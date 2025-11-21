Ingresar
Celos en pareja: cuándo son normales y cuándo pueden convertirse en un problema

Los celos no siempre son tóxicos, pero sí pueden transformarse en un problema si no se controlan. Qué dicen los especialistas y cómo abordarlos.

Hoy 09:22

Sentir celos no es sinónimo de inmadurez ni de “poseer” a alguien: es una emoción que aparece cuando percibimos que una relación importante está amenazada. La psicóloga y psicoterapeuta Katja Myllyviita lo define con simplicidad: “Los celos son un mensaje de que esa relación nos importa y no queremos perderla”.

Como muchas emociones intensas, los celos pueden tener dos caras.

  • En dosis adecuadas, ayudan a poner palabras, preguntar, cuidar y expresar necesidades.
  • Pero cuando se vuelven una forma de control, sospecha permanente o angustia sostenida, dejan de ser una señal saludable para convertirse en un problema.

Los celos momentáneos pueden funcionar como un llamado interno: algo en la relación cambió, no nos sentimos cómodos o hay un límite que necesitamos revisar.

En esos casos, expresar el malestar con claridad –sin acusaciones ni ironías– puede fortalecer el vínculo. Para Myllyviita, decir algo como “esto me molesta y me gustaría que lo hablemos” es más útil que callar o reaccionar impulsivamente.

También pueden ser una herramienta para revisar necesidades no expresadas: cercanía, atención, intimidad o acuerdos que quedaron difusos.

Los celos se vuelven problemáticos cuando:

  • Son desproporcionados en relación a la situación.
  • Se vuelven un estado permanente y no solo una emoción pasajera.
  • Incluyen control, reclamos constantes, revisión del teléfono y límites a amistades o actividades.
  • Activan pensamientos repetitivos del tipo: “Algo va a pasar”, “me van a dejar”, “no soy suficiente”.

En esos casos, lejos de proteger la relación, los celos la desgastan. Como explica Myllyviita, “a veces, a través de los celos, una persona termina dañando aquello que quería cuidar”.

En situaciones extremas, pueden aparecer conductas abusivas e incluso violencia física o emocional. La psicóloga advierte que si una persona pide controlar amistades, horarios, dispositivos o restringir actividades, es importante buscar ayuda profesional.

No siempre los celos tienen que ver con lo que sucede en el presente: muchas veces se activan por experiencias previas. Relaciones pasadas con engaños, abandono emocional en la infancia, inseguridad personal o miedo a la soledad pueden intensificar la reacción.

También influye el modelo aprendido: si en la familia había control, silencios prolongados, amenazas o conductas posesivas, es más probable que esas dinámicas se repitan en la adultez.

La buena noticia es que los celos pueden trabajarse. Las estrategias más recomendadas por especialistas incluyen:

  • Reconocer la emoción sin juzgarla. Poner en palabras: “Estoy celoso/a porque esto me importa”.
  • Explorar qué hay detrás. ¿Es miedo al abandono? ¿Necesidad de más cercanía? ¿Inseguridad propia?
  • Conversar sin acusaciones. Usar frases con “yo siento” en lugar de “vos hacés”.
  • Evitar actuar con impulsos. Revisar redes sociales, pedir contraseñas o espiar solo aumenta la ansiedad.
  • Trabajar la autoestima. Sentirse valioso por fuera de la relación reduce el miedo a perder.

Según Myllyviita, regular los celos tiene menos que ver con vigilar al otro y más con aprender a regular nuestras emociones.

Si la emoción se vuelve intensa, frecuente o interfiere con la vida cotidiana —ya sea porque genera malestar, porque afecta relaciones o porque aparece control hacia el otro—, un espacio terapéutico puede ser clave.

Hablar con un profesional no solo ayuda a entender el origen del malestar, sino a desarrollar herramientas para vincularse desde la confianza y no desde el miedo.

Los celos pueden ser una señal: algo nos importa, algo nos toca, algo nos duele. El desafío no es negarlos ni dejar que decidan por nosotros, sino aprender a escucharlos y transformarlos en conversación, autocuidado y vínculos más sanos.

