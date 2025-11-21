Celos en pareja: cuándo son normales y cuándo pueden convertirse en un problema

En situaciones extremas, pueden aparecer conductas abusivas e incluso violencia física o emocional. La psicóloga advierte que si una persona pide controlar amistades, horarios, dispositivos o restringir actividades, es importante buscar ayuda profesional.
No siempre los celos tienen que ver con lo que sucede en el presente: muchas veces se activan por experiencias previas. Relaciones pasadas con engaños, abandono emocional en la infancia, inseguridad personal o miedo a la soledad pueden intensificar la reacción.
También influye el modelo aprendido: si en la familia había control, silencios prolongados, amenazas o conductas posesivas, es más probable que esas dinámicas se repitan en la adultez.
La buena noticia es que los celos pueden trabajarse. Las estrategias más recomendadas por especialistas incluyen:
- Reconocer la emoción sin juzgarla. Poner en palabras: “Estoy celoso/a porque esto me importa”.
- Explorar qué hay detrás. ¿Es miedo al abandono? ¿Necesidad de más cercanía? ¿Inseguridad propia?
- Conversar sin acusaciones. Usar frases con “yo siento” en lugar de “vos hacés”.
- Evitar actuar con impulsos. Revisar redes sociales, pedir contraseñas o espiar solo aumenta la ansiedad.
- Trabajar la autoestima. Sentirse valioso por fuera de la relación reduce el miedo a perder.
Según Myllyviita, regular los celos tiene menos que ver con vigilar al otro y más con aprender a regular nuestras emociones.
Si la emoción se vuelve intensa, frecuente o interfiere con la vida cotidiana —ya sea porque genera malestar, porque afecta relaciones o porque aparece control hacia el otro—, un espacio terapéutico puede ser clave.
Hablar con un profesional no solo ayuda a entender el origen del malestar, sino a desarrollar herramientas para vincularse desde la confianza y no desde el miedo.
Los celos pueden ser una señal: algo nos importa, algo nos toca, algo nos duele. El desafío no es negarlos ni dejar que decidan por nosotros, sino aprender a escucharlos y transformarlos en conversación, autocuidado y vínculos más sanos.