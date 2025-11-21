Bombero voluntario se dirigía al cuartel, le cayó una rama encima y sufrió fracturas

El accidente tuvo como protagonista a Néstor Fabián Bulacio, quien iba a sumarse a sus compañeros para salir a prestar ayuda a afectados por la tormenta en Termas de Río Hondo.

21/11/2025

Néstor Fabián Bulacio (54), bombero voluntario de Termas de Río Hondo, se dirigía al cuartel para sumarse a sus compañeros cuando sufrió un accidente que le provocó fracturas.

El siniestro ocurrió alrededor de las tres de la madrugada en el cruce de las avenidas Belgrano y Juan B. Alberdi, cuando la rama de un árbol cayó encima de Bulacio que transitaba en una motocicleta.

Una ambulancia trasladó al herido hacia el CIS Termas, donde tras ser revisado le diagnosticaron fractura de clavícula y de dos costillas del lado derecho. El mismo quedó internado para interconsulta.

Otro herido

A las 5:30 de la mañana, personal de Comisaría 50 recibió una llamada alertando sobre un siniestro vial en Francisco Solano entre España y 12 de Octubre, donde un adolescente de 17 años sufrió heridas tras caer de su motocicleta.

Según pudieron reconstruir los efectivos que llegaron al lugar, un poste cayó sobre la calle debido a los fuertes viento.

Este obstáculo sobre la calle, sumado a la falta de iluminación, habría imposibilitado que el menor viera el poste en la calle y lo embistió cayendo al piso.

Esto le provocó que sufriera una fractura de clavícula, según indicó el médico que le brindó atención en el CIS.

Intervino el fiscal Rafael Zanni.