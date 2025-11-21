El Comité de Emergencia de La Banda trabaja para despejar los sectores afectados por los fuertes vientos

Personal de Alerta Banda, junto a Servicios Públicos y Obras Públicas, comenzó a responder a los pedidos de los vecinos para despejar las calles en distintos sectores de la ciudad.

21/11/2025

La Municipalidad de La Banda dió a conocer que el Comité de Emergencia Municipal encabezado por el intendente Ing. Roger E. Nediani se encuentra trabajando en diferentes sectores tras la intensa tormenta que azotó a la ciudad durante la madrugada del viernes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este sentido, desde la Estación Meteorológica de Alerta Banda se informó que las ráfagas de viento alcanzaron los 70 km/h provocando la caída de ramas, árboles, voladuras de techos y cableado.

Es así que desde horas tempranas el personal de Alerta Banda, de Servicios Públicos y Obras Públicas comenzaron a atender las solicitudes de los vecinos para despejar las calles de las diferentes zonas de la ciudad de La Banda para garantizar una normal y segura circulación de los vehículos y peatones.

Asimismo, el personal de las brigadas de limpieza procedió a retirar la basura acumulada en las inmediaciones de los desagües pluviales para facilitar el escurrimiento del agua.