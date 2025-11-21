Se dictó una capacitación sobre aplicación de métodos naturales como repelentes de mosquitos

Con el objetivo de que cada integrante pueda replicar el aprendizaje dentro de su CAMM y transmitir estos conocimientos a pacientes, instituciones educativas, organizaciones territoriales y vecinos en general.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló un nuevo espacio de formación destinado al personal de los distintos centros de salud de la ciudad, en el marco de la permanente campaña de lucha y prevención del dengue.

En esta oportunidad, se llevó a cabo un taller sobre la elaboración de sahumerios caseros repelentes de mosquitos, una alternativa sencilla y accesible que puede ser incorporada en los hogares y en espacios comunitarios. El encuentro estuvo dirigido a todo el personal de salud, independientemente de su función, con el objetivo de que cada integrante pueda replicar el aprendizaje dentro de su CAMM y transmitir estos conocimientos a pacientes, instituciones educativas, organizaciones territoriales y vecinos en general.

Durante el taller se trabajó con materiales reciclables, enfatizando la importancia de promover prácticas sustentables y de fácil implementación para acompañar a la comunidad en el cuidado diario frente al mosquito transmisor del dengue.

En este sentido, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó la relevancia de estas instancias: “Formar a nuestros equipos es fundamental para ampliar la información que llega a los vecinos. Cada herramienta que aprende el personal de salud se multiplica en los barrios, en las escuelas y en las organizaciones con las que trabajamos. La prevención del dengue es una tarea colectiva y sostenida”.

Estas acciones se inscriben dentro de las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la capacitación continua del personal, promover estrategias comunitarias de prevención y acercar soluciones prácticas a toda la población bandeña.