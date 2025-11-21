El santiagueño Pedro Delgado volverá a ser titular en Los Pumas para enfrentar a Inglaterra

El entrenador Felipe Contepomi confirmó la formación para el gran choque del domingo en Twickenham.

21/11/2025

Los Pumas cerrarán su temporada este domingo cuando enfrenten a Inglaterra en Twickenham, desde las 13:10 (hora argentina), en el último compromiso de la Ventana Internacional de Noviembre. El equipo de Felipe Contepomi buscará sostener el envión tras dos victorias consecutivas en la gira europea, en un duelo que renueva una histórica rivalidad de 30 enfrentamientos.

El entrenador argentino dispuso cinco modificaciones respecto del equipo que derrotó a Escocia en Edimburgo. Thomas Gallo reemplaza a Mayco Vivas, mientras que Marcos Kremer ingresa por Joaquín Oviedo, lo que provoca un reacomodo en la tercera línea junto a González y Grondona. En la conducción, Tomás Albornoz sustituye a Gerónimo Prisciantelli; en las puntas, Bautista Delguy toma el lugar de Mateo Carreras; y en el centro de la cancha ingresa Justo Piccardo por Santiago Chocobares.

Contepomi mantiene la estructura de juego, pero apuesta a variantes para elevar la intensidad y la precisión ante un rival que exige rigor en ambos sectores del campo. Inglaterra llega en un presente imparable, con diez victorias consecutivas, y como uno de los seleccionados más sólidos del año. Su última caída fue en el debut del Seis Naciones, en febrero, ante Irlanda.

Los Pumas aterrizan en Londres después de imponerse ante Gales y Escocia, resultados que reforzaron la confianza del plantel. Sin embargo, el desafío será mayor ante los ingleses, que vienen de ganar los dos test matches en Argentina en julio, por 35-12 y 22-17. El antecedente inmediato en Twickenham, igualmente, ofrece un impulso emocional: en 2022, el equipo dirigido entonces por Michael Cheika triunfó por 30-29, con una actuación memorable de Emiliano Boffelli, autor de 25 puntos.

El historial favorece ampliamente a Inglaterra, con 23 victorias, contra 5 argentinas y 2 empates, en una serie que incluye choques mundialistas y giras. Aun así, los Pumas han tenido golpes decisivos en distintos momentos, y buscan volver a competir en el máximo nivel fuera de casa.

Formación de Los Pumas

Thomas Gallo (39 caps) Julián Montoya (116 caps) – Capitán Pedro Delgado (8 caps) Guido Petti (97 caps) Pedro Rubiolo (30 caps) Juan Martín González (50 caps) Marcos Kremer (80 caps) Santiago Grondona (25 caps) Simón Benítez Cruz (9 caps) Tomás Albornoz (20 caps) Bautista Delguy (38 caps) Justo Piccardo (10 caps) Matías Moroni (93 caps) Rodrigo Isgró (15 caps) Juan Cruz Mallía (50 caps) – Vicecapitán

Suplentes

Ignacio Ruiz (26 caps) Boris Wenger (4 caps) Tomás Rapetti (2 caps) Franco Molina (18 caps) Pablo Matera (120 caps) – Vicecapitán Joaquín Oviedo (21 caps) Agustín Moyano (7 caps) Santiago Carreras (63 caps)

Los Pumas cierran así una temporada desafiante, con un último examen de jerarquía en uno de los escenarios más emblemáticos del rugby mundial.