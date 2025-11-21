Central Córdoba enfrenta a San Lorenzo buscando el boleto a los cuartos de final del Clausura

El Ferro recibe al Ciclón en el Estadio Único “Madre de Ciudades” en un duelo que promete. Arranca a las 22.

Hoy 11:22

Central Córdoba y San Lorenzo se enfrentarán este sábado desde las 22.00 en el Estadio Madre de Ciudades, que contará con presencia de hinchas “neutrales”, en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura.

El Ferroviario quiere hacer valer su localía, mientras que el Ciclón intentará encontrar alivio futbolístico en medio de su profunda crisis institucional.

El equipo de Omar De Felippe llega con un invicto de seis partidos y con la confianza que le da haber asegurado la localía tras finalizar cuarto, luego del empate sin goles ante Banfield. Los números en casa son un respaldo sólido: Central Córdoba perdió apenas un partido en el semestre en el Madre de Ciudades (1-0 frente a Tigre). Con ese impulso, el entrenador destacó la importancia de jugar en Santiago: “Nos gustaría que las definiciones sean acá, nos sentimos cómodos”.

Del otro lado, el conjunto dirigido por Damián Ayude llega con un presente deportivo positivo, que contrasta de lleno con su situación institucional. El Ciclón no solo logró clasificar a esta instancia, sino también asegurar su lugar en la Copa Sudamericana, aunque la clasificación quedó opacada por múltiples conflictos internos. San Lorenzo acumula catorce inhibiciones —dos de ellas en la última semana— y protagonizó un fuerte episodio cuando el plantel publicó un comunicado denunciando falta de pagos y condiciones laborales mínimas, mensaje que luego borró y reemplazó por otro en el que admitían una “imprudencia”.

Como si fuera poco, este miércoles Alexis Cuello intimó al club por una deuda de 75 mil dólares, situación que derivó en la intervención de la AFA, que pagó los haberes del jugador por orden del Chiqui Tapia para evitar que el futbolista quede en libertad de acción.

El "Madre de Ciudades" será el escenario de un duelo que promete, donde Central Córdoba buscará seguir firme en casa y San Lorenzo tratará de que el fútbol tape, al menos por una noche, el ruido institucional.

Central Córdoba vs. San Lorenzo

Hora: 22.00

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Madre de Ciudades