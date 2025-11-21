Pedro Delgado y el gran presente de Los Pumas: “Competimos para ganarle a cualquiera”

El pilar santiagueño expresó sus sensaciones en diálogo exclusivo con Noticiero 7.

21/11/2025

El santiagueño Pedro Delgado analizó el gran momento de Los Pumas en diálogo con Noticiero 7, en la previa del choque del domingo ante Inglaterra, el último compromiso del año para el seleccionado argentino.

Delgado contó que el plantel disfruta de su día libre en territorio inglés, aunque ya tiene la cabeza puesta en el partido. “Estoy muy contento en lo personal y en que se nos estén dando los resultados. Es algo que venimos trabajando con mucho esfuerzo. Venir y ganar aquí en las islas británicas es algo muy lindo”, destacó.

El primera línea se refirió a la histórica remontada ante Escocia y explicó la clave del triunfo: “Sabíamos que iba a ser un partido muy intenso. Nosotros nunca soltamos el partido. Si marcábamos, nos podíamos meter nuevamente y en el segundo tiempo se abrió. Ellos se quedaron sin piernas y nosotros lo aprovechamos”.

Delgado remarcó que el equipo está preparado para competir contra los mejores. “Ganamos por primera vez a los All Blacks en Argentina y eso demuestra que competimos para ganarle a cualquiera. Entrenamos para eso”, afirmó.

También destacó el respaldo del entrenador Felipe Contepomi, fundamental en su crecimiento dentro del seleccionado. “Estoy contento con la confianza que me da. Estoy jugando muchos minutos y de titular, algo que se me está dando muy rápido. Él te brinda la confianza para que puedas hacer tu trabajo de la mejor manera”, expresó.

Mirando hacia el duelo del domingo, Delgado fue claro con el objetivo del plantel. “Vamos a ir a buscar el partido. Ganar sería conseguir algo que nunca se hizo: tres victorias seguidas de visitante en una misma ventana. Sabemos que será muy duro”, cerró el santiagueño.