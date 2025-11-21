Cuáles son las finales pendientes que tienen que disputar Boca y River

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los duelos tienen fecha.

Quedan dos clásicos pendientes. Boca y River deben disputarse la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones 2020. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las dos finales tiene fecha.

¿Por qué Boca y River deben enfrentarse entre sí para dirimir la Supercopa Argentina 2020?

Boca ganó la Superliga y la Copa Argentina. Por lo tanto, el otro cupo para disputar la Supercopa 2020 lo heredó River, que fue subcampeón del campeonato local.

El Trofeo de Campeones 2020 también está entre Boca y River

Como campeón de la Superliga 2019/20, Boca accedió a esta final que se jugaría contra el ganador de la Copa de la Superliga. Sin embargo, esa competencia se interrumpió por el inicio de la pandemia y más tarde fue anulada por la AFA. Por lo tanto, quedó trunca. Luego, fue reemplazada por la Copa Diego Armando Maradona, donde el Xeneize también se consagró. Por ende, nuevamente, el cupo para el Trofeo de Campeones quedó vacante.

Con este panorama en puerta, hubo un desempate entre subcampeones: Banfield y River. Tras vencer al Taladro 3-2, el Millonario obtuvo el pase directo a la final para medirse contra su clásico rival. De todas formas, también existe la posibilidad de que el título se le adjudique directamente al elenco de la Ribera por haber ganado ambas competencias.

Tiempo atrás, el presidente de Boca se mostró molesto por las finales que le deben a su club. "Estamos muy contentos, cumplimos dos años de gestión y en estos dos años fuimos los que más títulos ganamos. Nos resulta un poquito extraño ser el club que más ganó. Porque es el tercer título que tenemos y no tenemos tantas finales como los demás. Eso es raro, ¿no? Porque nosotros en dos ganamos tres campeonatos con el de hoy, y no tenemos las finales que tienen los demás. Así que eso es raro, es un poco extraño", lanzó Juan Román Riquelme en diálogo con TyC Sports.