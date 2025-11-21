Los citados de Central Córdoba para enfrentar a San Lorenzo por los octavos del Clausura

El Ferroviario publicó la nómina para el duelo de este sábado 22 de noviembre en el Madre de Ciudades. De Felippe mantiene la base y apuesta a un equipo competitivo para seguir en carrera.

Central Córdoba dejó todo listo para el cruce decisivo de este sábado 22 de noviembre, cuando recibirá a San Lorenzo en el Madre de Ciudades por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El entrenador Omar De Felippe confirmó la lista de futbolistas disponibles, en una convocatoria que mantiene la estructura habitual pero que no contará con Heredia ni Verón.

Central Córdoba sabe que el apoyo del público será fundamental y llega confiado a un cruce que puede marcar su continuidad en el torneo.

Alfano desactivó la interna con el cuerpo técnico

Por otra parte, el presidente de Central Córdoba, Alfano se refirió a los cruces mediáticos ocurridos semanas atrás entre el cuerpo técnico comandado por Omar De Felippe y la dirigencia. “La relación nunca tuvo ningún tipo de problema, siempre hubo buen diálogo. Lo que ocurrió fue una circunstancia: primero habló el cuerpo técnico, después la dirigencia, y al otro día se trabajó con normalidad. Todo está superado”, afirmó. Y añadió: “Vamos a trabajar para que este cuerpo técnico continúe y para armar un equipo competitivo. No vamos a salir del libreto, muchas veces mandan los números”.