Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 NOV 2025 | 23º
X
Somos Deporte

Los citados de Central Córdoba para enfrentar a San Lorenzo por los octavos del Clausura

El Ferroviario publicó la nómina para el duelo de este sábado 22 de noviembre en el Madre de Ciudades. De Felippe mantiene la base y apuesta a un equipo competitivo para seguir en carrera.

21/11/2025

Central Córdoba dejó todo listo para el cruce decisivo de este sábado 22 de noviembre, cuando recibirá a San Lorenzo en el Madre de Ciudades por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El entrenador Omar De Felippe confirmó la lista de futbolistas disponibles, en una convocatoria que mantiene la estructura habitual pero que no contará con Heredia ni Verón.

Central Córdoba sabe que el apoyo del público será fundamental y llega confiado a un cruce que puede marcar su continuidad en el torneo.

Alfano desactivó la interna con el cuerpo técnico

Por otra parte, el presidente de Central Córdoba, Alfano se refirió a los cruces mediáticos ocurridos semanas atrás entre el cuerpo técnico comandado por Omar De Felippe y la dirigencia. “La relación nunca tuvo ningún tipo de problema, siempre hubo buen diálogo. Lo que ocurrió fue una circunstancia: primero habló el cuerpo técnico, después la dirigencia, y al otro día se trabajó con normalidad. Todo está superado”, afirmó. Y añadió: “Vamos a trabajar para que este cuerpo técnico continúe y para armar un equipo competitivo. No vamos a salir del libreto, muchas veces mandan los números”.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Añatuya: dos menores chocaron contra un perro y terminaron impactando un auto estacionado
  2. 2. Tras la orden de decomiso de los bienes de CFK, la Justicia evalúa avanzar sobre el departamento de San José
  3. 3. Nueve de cada diez empleados en la Argentina usan inteligencia artificial en su rutina laboral
  4. 4. Central Córdoba enfrenta a San Lorenzo buscando el boleto a los cuartos de final del Clausura
  5. 5. Una abogada terminó tras las rejas por golpear a un hombre y atrincherarse en una vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT