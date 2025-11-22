Boca busca el pase a cuartos del Clausura ante el Talleres de Tevez en La Bombonera

El Xeneize llega encendido, con cuatro triunfos al hilo, intentará asegurar el pase a la siguiente instancia ante la T desde las 20.

Hoy 00:11

Boca enfrentará este domingo a las 20.00 a Talleres en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, en un duelo cargado de condimentos: el Xeneize llega como líder de la Zona A y con una racha de cuatro triunfos consecutivos, mientras que la T se metió en playoffs a última hora. Además, será el regreso de Carlos Tevez al Templo, ahora como DT del elenco cordobés.

El Xeneize atraviesa su mejor momento del año: ganó el Superclásico, terminó primero con 29 puntos y aseguró su boleto a la Libertadores 2026. La localía será un plus enorme para Boca, que solo cayó dos veces en todo el 2025 ante su gente. En ese contexto, el regreso de Rodrigo Battaglia aparece como novedad entre los concentrados, aunque lo más destacado pasa por la consolidación de Milton Delgado y la importancia de Zeballos, quien llega encendido y cargando buena parte del peso creativo de Boca.

Para este choque, Úbeda realizaría dos variantes respecto al 2-0 ante Tigre: Lautaro Di Lollo entrará por el suspendido Figal, mientras que Milton Giménez regresará al once por Ander Herrera, quien fue preservado. En ofensiva, el equipo sostendrá el tridente que viene funcionando bien, con Merentiel como goleador y Zeballos como socio ideal en la generación y el desequilibrio individual.

Talleres llega con viento a favor: dejó atrás la pelea por la permanencia y encadenó resultados que lo pusieron octavo con 21 unidades, tras un empate sin goles en el clásico ante Instituto. Su principal problema es la falta de gol —solo 9 tantos en 16 fechas—, pero también es uno de los equipos a los que menos le convierten (12 goles en contra). Tevez no podrá contar con Valentín Depietri, suspendido, aunque podría recuperar a Juan Camilo Portilla tras su vuelta de la fecha FIFA con Colombia.

Probables formaciones

Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Talleres

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo.

DT: Carlos Tevez.

