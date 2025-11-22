Boca se quedó con el duelo ante Talleres en la Bombonera, jugará cuartos del Clausura y sigue firme en la pelea por el titulo

El Xeneize se impuso por 2 a 0 ante la T y encadenó su quinto triunfo al hilo en el certamen. Agustín Marchesín atajó un penal clave. En la siguiente instancia se medirá ante Argentinos Juniors en el mismo escenario.

23/11/2025

Boca volvió a ganar en la Bombonera y lo hizo con una actuación que reflejó la mejoría anímica y futbolística que viene mostrando en las últimas semanas. Con un 2-0 firme ante un Talleres peligroso, el equipo de Úbeda confirmó que atraviesa un momento distinto, muy lejano a la turbulencia que marcó gran parte del 2025. Incluso la despedida del primer tiempo, con la gente en modo fiesta, dejó en claro este cambio de aire.

El partido comenzó cuesta arriba para el Xeneize. Talleres sorprendió con superioridad numérica en el mediocampo, presión alta y cinco llegadas claras en apenas seis minutos. La movilidad de Ortegoza complicó a Paredes y Delgado, obligados a desdoblarse para sostener la mitad. Aun así, Boca no se cayó emocionalmente como en otras épocas: respondió con una contra que dejó a Merentiel y luego a Milton Giménez de frente al arco, aunque sin puntería.

El gol llegó en una pelota parada, una de las armas más claras de esta versión del equipo. Tras un córner de Paredes, el cabezazo de Di Lollo dio en el ángulo y la Bestia Merentiel empujó el rebote para el 1-0. Minutos después, Marchesín sostuvo la ventaja al atajarle un penal a Cáceres, gesto que despertó una ovación que confirmó su propio proceso de recuperación.

En el complemento, Boca pegó rápido y prácticamente liquidó el pleito. Otra vez apareció Merentiel, esta vez definiendo tras un gran centro de Lautaro Blanco, para el 2-0. Desde ahí, Talleres perdió claridad, sorpresa y energía, mientras que Boca manejó los tiempos con oficio y hasta se dio el lujo de una triple pared entre Paredes, Cavani y Ander Herrera, una jugada que ilusionó a la Bombonera.

El final encontró a la gente cantando fuerte y creyendo, algo que parecía imposible hace apenas unos meses. Boca cerró la noche con confianza, con fútbol y con señales claras de un equipo que cambió el chip y se anima a pelear más arriba.

