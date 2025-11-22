El tiempo para este sábado 22 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan cielo algo nublado y máxima de 31º

Se espera un paulatino ascenso de la temperatura. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de este fin de semana extra largo.

Hoy 06:03

Santiago del Estero tendrá una nueva jornada con condiciones agradables en materia climática, tras un viernes que sorprendió a todos por fuertes vientos que se desataron en horas de la madrugada y provocaron un verdadero desastre, causando hasta la muerte de una jovencita que fue golpeada por un pesado árbol que se desplomó en la zona norte de la Capital.

Para este sábado 22 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 31 grados y cielo algo nublado, con vientos que soplarán con moderada intensidad, principalmente del sector este.

Por su parte, para el domingo se esperan condiciones similares a las de hoy, con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de mínima y 31 de máxima.

Para el lunes, último día de este finde XXL, se esperan 33 grados de mínima y cielo parcialmente nublado. La semana laboral y escolar comenzará el martes, con 36 de máxima y cielo despejado.