Aberrante: un joven fue detenido por abusar y embarazar a su prima de 13 años

Una exhaustiva investigación policial y judicial culminó con la detención de un joven de 22 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su prima de tan solo 13 años, quien se encuentra embarazada de casi seis meses.

Hoy 08:04

El caso se destapó el jueves 13 del corriente mes, cuando una docente de la zona interior del departamento Banda se presentó en la Comisaría Nº 16 de Clodomira. La maestra de séptimo grado había notado a la estudiante con actitudes retraídas y llanto incontrolable en los últimos tiempos, lo que la motivó a hablar con ella.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un encuentro crucial, la alumna, acompañada de una compañera de curso, confesó a la docente que se había realizado un test de embarazo con resultado positivo.

La madre de la menor, alertada por la docente, la llevó a un centro de salud, donde una ecografía confirmó el estado de gravidez, determinando una gestación de casi seis meses.

Tras reunir las pruebas necesarias, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Dra. Ana Carolina Azar, solicitó la detención del presunto autor. La jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Dra. Luciana Oyola, libró la orden correspondiente, imputándole el delito de abuso sexual con acceso carnal.

En un operativo llevado a cabo en la jornada de ayer, personal de la Comisaría Nº 16 irrumpió en la casa del acusado. El sujeto, de 22 años de edad e identificado como primo de la víctima, fue sorprendido durmiendo y fue inmediatamente apresado.

Según el relato de la menor, el aberrante delito se habría producido por única vez en la casa del detenido. La menor terminó brindando los detalles del acceso carnal a su madre, quien también formalizó la denuncia.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de ser indagado por la Dra. Azar. El esclarecimiento del grave hecho tuvo un papel protagónico la docente, cuya perspicacia al notar los cambios emocionales y físicos de su alumna fue clave para iniciar la investigación.