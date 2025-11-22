Cómo le fue a Boca en los cruces "mata-mata" disputados en La Bombonera por torneos locales

El del próximo domingo ante Talleres será el octavo duelo eliminatorio del Xeneize en su casa por certámenes nacionales en este siglo.

Boca enfrentará este domingo, desde las 20, a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura, en un duelo que marcará el octavo partido eliminatorio del Xeneize en La Bombonera por torneos locales en lo que va del siglo XXI. El equipo de Claudio Úbeda llega con un balance favorable en este tipo de encuentros, aunque el último antecedente dejó una mancha en su historial.

Desde la creación de la Copa de la Superliga 2019, Boca comenzó a disputar varias llaves directas como local. En aquella edición alcanzó la final, donde cayó ante Tigre, pero su recorrido en casa fue sólido. En los octavos ante Godoy Cruz, el Xeneize cerró la serie en Brandsen 805 con un 3-1, con doblete de Ramón Ábila y un tiro libre de Mauro Zárate. Luego, en cuartos, superó a Vélez por penales tras dos empates sin goles, y en semifinales venció 1-0 a Argentinos Juniors con tanto de Lisandro López.

En 2021, ya en el formato de la Copa de la Liga, Boca volvió a ser local en cuartos de final gracias a su posición en la tabla. Ese año recibió a River, en un Superclásico marcado por los contagios de Covid-19 en el plantel millonario. Tras el 1-1 con goles de Carlos Tevez y Julián Álvarez, los dirigidos por Miguel Ángel Russo avanzaron por penales. En semifinales, el Xeneize quedó eliminado a manos de Racing, también desde los doce pasos.

En 2022, bajo el mando de Sebastián Battaglia, Boca volvió a hacerse fuerte en casa en cuartos frente a Defensa y Justicia: ganó 2-0 con tantos de Sebastián Villa y Juan Ramírez, para luego coronar el título tras superar nuevamente a Racing por penales y golear 3-0 a Tigre en la final.

Con el nuevo formato de Apertura y Clausura implementado en 2025, Boca debió afrontar otra serie como local. En el Apertura terminó segundo en la Zona A, pero una fuerte crisis futbolística provocó la salida de Fernando Gago antes de los playoffs. Con Mariano Herrón como interino, superó a Lanús por penales, aunque cayó en cuartos ante Independiente por 1-0, con gol de Álvaro Angulo.

De cara a este domingo, Boca buscará extender su racha positiva: en este siglo acumula tres victorias, tres empates —todos con clasificación por penales— y apenas una derrota en eliminatorias disputadas en La Bombonera. Además, el equipo cerró la fase regular como primero de su zona, lo que le garantiza localía en todas las series hasta la final.

En un año donde perdió solo dos partidos en casa, el Xeneize intentará aprovechar esa fortaleza para avanzar a los cuartos y sostener su historial en los duelos mata-mata como anfitrión.