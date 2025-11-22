El municipio repudia el desaprensivo arrojo de residuos y escombros frente a un jardín de infantes municipal

El área de Servicios Públicos fue notificada para retirar los deshechos que se encontraban esparcidos sobre el cordón cuneta.

22/11/2025

El Sistema de Seguridad Alerta Banda advirtió un nuevo hecho de irresponsabilidad vecinal registrado en inmediaciones del Jardín de Infantes Municipal N° 1 “Niño Jesús” ubicado en calle Islas Malvinas entre Sáenz Peña y Belgrano del barrio San Martín.

En la oportunidad, se registró en el lugar que sólo minutos después de que el camión recolector realizará su recorrido, personas desaprensivas arrojaron bolsas de residuos y escombros en frente de donde funciona dicha institución educativa municipal.

Ante el registro de la situación, el personal del área se acercó a dialogar con los vecinos del sector para identificar a los responsables, pero no se logró obtener información al respecto.

Desde el área correspondiente se recuerda la importancia de respetar los horarios de recolección y evitar arrojar basura en la vía pública para mantener una ciudad más ordenada y saludable. Teniendo en cuenta que los residuos que son arrojados irresponsablemente terminan generando la obstrucción de los desagües pluviales y la consecuente anegación de las calles durante la época estival.