Gala de Ballet en el Teatro 25 de Mayo: una noche de magia, tradición y nuevos talentos

Este sábado a las 21, el estudio Teresa Nader presenta una función especial que reúne fantasía, clásicos del repertorio y propuestas contemporáneas.

22/11/2025

El Teatro 25 de Mayo abrirá sus puertas este sábado 22 de noviembre, a las 21 horas, para recibir a todos los amantes del ballet clásico en una gala que promete emoción, virtuosismo y una amplia variedad de estilos. La presentación estará a cargo del prestigioso estudio Teresa Nader, que celebra casi cinco décadas formando bailarines.

La noche se iniciará con “Un Toque de Magia”, una obra creada por la propia maestra Teresa Nader e interpretada por las bailarinas más pequeñas, de entre 3 y 6 años. Sobre el escenario, hadas, duendes, flores y princesas darán vida a un cuento que invita a soñar y a descubrir el mundo de la danza desde la fantasía.

Luego será el turno del nivel intermedio, que presentará una selección especial del clásico “El Cascanueces”, con toda la magia y encanto de sus danzas tradicionales.

Hacia el final de la gala, subirán al escenario los bailarines avanzados, junto al cuerpo de ballet, para interpretar variaciones de obras emblemáticas del repertorio clásico y el brillante “Festival de las Flores de Genzano”, una pieza que destaca por su técnica y elegancia.

La velada también incorporará una propuesta renovada: la participación de los bailarines de danza contemporánea formados por Marilina Rojas y Julián Mazzarelli, maestros del estudio. Esta integración busca ampliar la formación de los alumnos e incluir nuevos lenguajes escénicos.

Con 48 años de trayectoria, el estudio Teresa Nader —ubicado en Sarmiento 619, primer piso— continúa comprometido con la enseñanza del ballet y la formación de bailarines desde los 3 hasta los 99 años, convocando a quienes deseen acercarse a esta pasión que los une: bailar.

La invitación está hecha: una gala pensada para disfrutar, emocionarse y celebrar la danza en todas sus expresiones.